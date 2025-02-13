شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسى فى محافظة الجيزة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة الجيزة لافتتاح المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان" بالمحافظة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويقام المعرض الرئيسي، المقرر افتتاحه خلال أيام على مساحة 4500م بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ومن المقرر أن يطرح المعرض حتى نهاية شهر رمضان، جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، ومستلزمات الشهر، بأسعار مخفضة.

ويُذكر أن محافظة الجيزة، شهدت خلال الأسابيع الماضية، افتتاح أسواق لليوم الواحد في القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية بالأحياء والمراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتضم أسواق اليوم الواحد في المحافظة، سوق شارع الصوامع في حي إمبابة، ويعقد يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق شارع مترو الساقية بحي العمرانية، ويعقد يوم الإثنين، وسوق شارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحي بولاق الدكرور، ويعقد يوم الإثنين من كل أسبوع.