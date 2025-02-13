شكرا لقرائتكم خبر عن مهندسون وفنيون وسائقون.. 2305 فرص عمل بالخارج بمرتبات تصل لـ72 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على 2305 فرص عمل فى 23 تخصصا بإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، برواتب تبدأ من 28 ألف جنيه وتصل إلى 72 ألف جنيه مصرى، حسب المهنة.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المطلوبة هى:

- 400 نجار مسلح.

- 400 حداد مسلح.

- 400 مبيض محارة.

- 200 نقاش.

- 100 كهربائى.

- 700 عامل عادى.

- 40 سائق معدات ثقيلة "تركتر - حفار - نساف - تريلا".

- 4 فنيين جودة خرسانة.

- 2 كهربائي محطات.

- 4 مشغل محطات خرسانة.

- 6 مشغل محطات بامب.

- 3 ميكانيكي محطات.

- 6 فني مختبر .

- 4 فنيين تربة المعمل خرسانة.

- 1 مهندس برامج خبرة من "5- 10 أعوام".

- 3 ميكانيكى معدات ثقيلة.

- 6 مهندس مدنى.

- 4 مهندس تكاليف خبرة من "5- 10 أعوام".

- 5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات.

- 2 فنى شبكات تقنية.

- 6 It

- مدخل بيانات.

- 6 أمين مخزن.

- 3 ميكانيكي هيدروليك.

ومن المقرر أن يتم تسجيل البيانات من خلال اللينك https://egyres.manpower.gov.eg/JobAbroad/index

ودعا محمد جبران وزير العمل، الشباب من سن 25 إلى 40 عاما، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة.