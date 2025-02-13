شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن لون اللسان والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن لون اللسان يعكس الحالة الصحية للشخص، مشيرة إلى أن تغير لون اللسان مؤشر على وجود مشاكل صحية سواء بالفم أو بأعضاء الجسم الأخرى، وأن لون اللسان الطبيعي هو اللون الوردي.

- اللون الأحمر الساطع: قد يكون مؤشرًا لنقص فيتامين ب ١٢ أو التهابات موضعية.

- اللون الشاحب قد يشير إلى نقص الحديد ويعني ذلك الأنيميا (فقر الدم).

- اللون الأصفر قد يشير إلى أمراض في الكبد أو الحوصلة المرارية.

- اللون الأزرق الأرجواني قد يشير إلى أمراض مزمنة في القلب وارتفاع الكوليسترول.

- اللون المائل للسواد قد يشير إلى الإصابة بعدوى فطرية أو التدخين المزمن.

- اللون الأصفر الداكن يدل على مشاكل في الجهاز البولي