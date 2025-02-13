شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة فى الاجتماع الوزارى حول سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الخميس إلى باريس، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي دعت إليه الحكومة الفرنسية، والذى يأتي متابعة لاجتماعي العقبة في ديسمبر 2024 والرياض في يناير 2025، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها، وتلبي طموحات الشعب السوري الشقيق.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية والهجرة خلال الزيارة مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى والتقديرات حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.