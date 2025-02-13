شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 13 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 13-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 17: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:21 م

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:15 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:21 مموعد صلاة المغرب 5:44 مموعد صلاة العشاء 7:04 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:06 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:13 مموعد صلاة المغرب 5:37 مموعد صلاة العشاء 6:55 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:48 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 16: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م

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