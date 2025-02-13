شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: أصول الدولة مُصانة وتُدار بكفاءة ولا تُهدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة و172 شركة تابعة ومشتركة، قادرون على إدارتها بكفاءة، ولدينا كوادر بشرية على أعلى مستوى.

وشدد شيمي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc، على قناة "dmc" على أن استراتيجية الوزارة منبثقة من "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويتم تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة والإدارة الرشيدة، ونستقطب كفاءات من القطاع الخاص.

كما أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن معظم شركات الوزارة تحقق أرباحًا، وخلال عام سيتم الإعلان عن عدم وجود شركات خاسرة، موضحا أن تسوية المديونيات تسهم في تحسين الهياكل المالية للشركات، وتتم مبادلتها بأصول غير مستغلة.

ولفت إلى أن الشركات لديها أصول متميزة، ونعمل على استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل، ونطمئن المواطن المصري ونقول له "أصول الدولة مُصانة وتُدار بكفاءة ولا تُهدر".