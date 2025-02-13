وزارة الصحة: 70% من المصابين بالصرع يمكن علاجهم باستخدام الأدوية

قالت وزارة الصحة والسكان إن 70% من الأطفال والبالغين المصابين بالصرع يمكن علاجهم باستخدام الأدوية المضادة للمرض كما يمكن التوقف عن الحصول على الأدوية بعد فترة تتراوح بين سنتين إلي خمس سنوات .

الصرع هو اضطراب عصبي يصيب الأطفال والبالغين ويتميز بنوبتين أو أكثر غير مبررتين، أو اضطرابات في النشاط الكهربائي الطبيعي للدماغ. وهو اضطراب شائع نسبيًا، يؤثر على حوالي 50 مليون شخص حول العالم، وعلى الرغم من شيوع الصرع، إلا أن أسبابه غير معروفة جيدًا. في بعض الأحيان، قد تتسبب إصابة في الدماغ أو حالة صحية غير ذات صلة في الإصابة بالصرع، ولكن اثنين من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالصرع ليس لديهم سبب معروف بوضوح.



نظرًا لوجود أسباب معروفة وأخرى غير معروفة، فلا يمكنك دائمًا منع الصرع، ولكن لا تزال هناك طرق لتقليل مخاطر الإصابة به.