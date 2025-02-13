شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الخميس معرض ديارنا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة ،ومن المقرر أن يتضمن المعرض منتجات من السجاد اليدوي والكليم بروعة التصميمات وأشغال الكورشيه والمنتجات الخشبية من الديكورات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتسويق المنتج التراثي المصري، الذي يتميز بحرفية ودقة الصانع والترويج للصناعة التراثية المتميزة قوة مصر الناعمة بما يعزز الطلب على المنتج المحلى تدعيما للاقتصاد الوطني.

حيث نجحت الوزارة بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على مدار الفترة الماضية في إقامة وتنظيم عدد من المعارض في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأندية الرياضية والبنوك في إطار الترويج للمنتج الحرفي التراثي المصري.