شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عمرو أديب للعرب أمام قمة الحكومات بدبى: آن الأوان أن يقف الجميع بجانب مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامى عمرو أديب، رسالة للإعلاميين والمواطنيين العرب، داخل قمة الحكومات المنعقدة في مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، دعاهم خلالها إلى مساندة مصر والوقوف بجانبها في ظل التحديات الراهنة.

وقال أديب إن مصر تحمي الأمن القومي العربي وتدافع عن القضية الفلسطينية، مما يستوجب دعمها إعلامياً في هذا التوقيت الصعب، مضيفاً: أرجوكم كل واحد في برنامجه والتويتر اقفوا بجانب مصر، مصر داخلة على أيام صعبة جدا، وأيام غير محتملة.

وأضاف الإعلامى عمرو اديب: مصر وقفت مع العالم العربي كله، وآن الأوان أن كل واحد فينا يقف بجانب مصر.. أرجوكم كل واحد لا يدخر جهد أو كلمة.

وتابع: الكلمة نور وبعض الكلمات قبور.. احنا نسمع قبور واحنا عاوزين منكم نور.. اقفوا جنبنا لأننا داخلين في مسألة صعبة جدا.