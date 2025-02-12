شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صاصا على الإسفلت ويعود لمنزله بعد حبس 6 أشهر بتهمة تعاطى مواد مخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عصام صاصا، مطرب المهرجانات، قسم شرطة الطالبية، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، وتوجه حاليا بصحبة أسرته إلى منزله فى حدائق الأهرام بعد حبس دام 6 أشهر فى قضية تعاطى المخدرات، والقيادة تحت تأثيره.

وقال مصطفى حيرم، دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إن موكله حصل على صحة إفراج من نيابة الجيزة بعد الانتهاء من دفع الغرامات المالية المتهم فيها "صاصا" فى 5 قضايا مختلفة، لافتا إلى أنه توجه إلى قسم شرطة الطالبية لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

وكانت الجهات المعنية أجلت خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا أمس الثلاثاء من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى الحادث الذى أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الطالبية لليوم الأربعاء، بعد اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، سيتم دفعها اليوم ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا فى حادث سير، مما تسبب فى وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدولة التى كان متواجدا فيها لإحياء حفل غنائى، يوم 11 أغسطس الماضى.

وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته فى قضية القتل الخطأ، بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل فى الشهر العقارى لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل نظرا لعدم وجوده.

وقدم للمرة الثانية للمحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا فى قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتحسب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه فى 11 أغسطس وحتى قضائه مدته الحبس 6 أشهر، بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما يعنى خروجه خلال شهر فبراير 2025.