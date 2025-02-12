شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: أسئلة الثانوية العامة ستكون مطابقة للنماذج الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الامتحان النهائى للثانوية العامة 2025، سيكون مطابقا للنماذج الاسترشادية التى يتم إتاحتها على موقع الوزارة ومن ثم يجب على الطلاب متابعة هذا النماذج باستمرار ليحققوا أكبر استفادة والتعرف على شكل الأسئلة، مضيفة أن المطابقة بين النماذج الاسترشادية والامتحان النهائى من حيث عدد الأسئلة وتوزعي الدرجات.

وتعلن الوزارة الخميس 13 فبراير نموذج مادة الكيمياء لغات والجمعة 14 الاحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:

https://content.moe.gov.eg/qa

كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.