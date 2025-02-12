شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مقر الديوان العام الجديد للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، يرافقهما الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بشارع 26 يوليو بمنطقة المهندسين فى حى العجوزة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابى، وهند عبد الحليم نائبى محافظ الجيزة، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومحمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة.

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، المحافظين، والنواب، تجهيزات المبنى الجديد وقاعات المجلس التنفيذى ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة والسلامة العامة وعددًا من الإدارات المجهزة لاستقبال والتعامل مع المواطنين.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهنئة للمحافظ وجميع العاملين بالديوان العام وأبناء محافظة الجيزة عليكى الانتقال للمبنى الجديد للمحافظ، مؤكدة أن هذا المبنى يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تطوير المنظومة الإدارية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين تواكب تطلعاتهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة الجيزة تعد واحدة من المحافظات الحيوية التى تحتل مكانة خاصة على مستوى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لأن يكون هذا المبنى نموذجًا يحتذى به فى تحقيق التكامل بين التطوير الإدارى والتوجه نحو التنمية المستدامة وأن يتم تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية وفاعلية أكثر وتحسين كفاءة العمل الإداري.

ومن جانبه، أعرب محافظ الجيزة عن سعادتة بافتتاح مبنى ديوان عام المحافظة الجديد، مقدمًا خالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرص سيادته على تعزيز البنية التحتية والخدمات الحكومية فى المحافظة والتى تعد من أعرق المحافظات على مستوى الجمهورية وتخدم قطاع كبير من المواطنين.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتخصيص سيادته مبنى الديوان العام الجديد للمحافظة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار، أن مبنى الديوان الجديد يضم مركز تكنولوجى لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين مزود بكافة تكنولوجيات الرقمنة بهدف الاستفادة من التحول الرقمى الذى يسهم فى إنجاز الوقت فى الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات الحكومية ولتحقيق رضاء المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم إنشاء مركز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجهز للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات وتقديم الخدمات الحيوية للسكان، موضحًا أن المركز يساهم فى دعم خطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة، ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عبر شبكة موحدة تُعَد المحور الرئيسى لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الديوان الجديد يضم قاعات للمؤتمرات والاجتماعات ومسرح لإقامة الأنشطة الشبابية والطلابية والفعاليات إلى جانب دعم الاساليب التكنولوجية فى العديد من الإدارات التى تتعامل مع الجمهور.

ومن جانبهما، تقدم كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بخالص التهنئة لمحافظ الجيزة على الانتقال للمبنى الجديد وافتتاحه رسميًا، متمنيين بدوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة لخدمة أبناء محافظة الجيزة.



جانب من اللقاء



جانب من الافتتاح



محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة