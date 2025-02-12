شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: نثمن المواقف المصرية والأردنية والعربية للإصرار على رفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور ماهر النمورة، أن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطينى والحركات السياسية تثمن المواقف المصرية والأردنية والعربية التى تصر على رفض تهجير الفلسطينيين بقطاع غزة.



وقال الدكتور النمورة - فى مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الأربعاء "إن الموقف الأمريكى المنحاز تماما لجانب الاحتلال الإسرائيلى يقدم ويضع حقوق الشعب الفلسطيني كهدية لدولة الاحتلال ولا يرى تماما الشعب الفلسطينى المناضل والمضحى والمقاوم لهذا الاحتلال منذ أكثر من 80 عاما".



وأضاف أن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، فى باكورة أعماله وإنجازاته، "يقول أن قطاع غزة جزء من الولايات المتحدة الأمريكية".. وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلا من قبل الرئيس أبو مازن والقيادة وكل الفصائل الفلسطينية.



وأشاد بالدور العروبى الأخوى المصرى والأردنى، والذى كان واضحا منذ البداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى، برفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الموقف السعودى، وكل مواقف أحرار دول العالم التى وقفت ضد هذا المشروع وهذا المخطط الذى يقدم غزة هدية مجانية للاحتلال الإسرائيلى على حساب الدم الفلسطينى.



وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى المسئولة عن الشعب الفلسطينى وعن قطاع غزة، وأيضا الأمة العربية والإسلامية التى تقف إلى جانب الشعب الفلسطينى وتساند هذا الموقف وترفض المخطط الأمريكى الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين بقطاع غزة، والذى يعبر عن وحدة الدم والدين والعروبة.