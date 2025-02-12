شكرا لقرائتكم خبر عن نجل إيلون ماسك يعبث بأنفه ويثير غضب ترامب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

أثار ظهور ابن ايلون ماسك مع والده والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على منصة إكس المملوكة للملياردير ماسك.

وخلال المؤتمر الصحفى بدا الانزعاج واضحا على ملامح الرئيس الأمريكى، حيث اقترب فجأة من نجل ماسك بعد أن بدأ الصغير يقول شيئًا ما.

وبحسب الصحف، بينما كان ماسك يتحدث إلى الصحفيين، بدا أن ابنه الصغير، الذى كان يقف أمامه، يتفوه بملاحظة أخرى، ما دفع ترامب إلى محاولة إسكاته أثناء حديث والده.

ولاحقا، التقط المصورون مشهدا طريفا، بدا فيه ابن ماسك وهو يعبث بأنفه، الذي يعد سلوكا طبيعيا لطفل في عمره.





وعقد ماسك الذراع الأيمن لترامب والمسؤول عن وزارة كفاءة الحكومة الجديدة، والرئيس الأمريكي مؤتمرا صحفيا في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض حيث ظهر ابن ماسك الذي كان أحيانا يرفعه والده على كتفيه، وأحيانا أخرى كان يتحرك بعفوية الأطفال حول المكتب البيضاوي.

ونشر ماسك صورا عدة من المؤتمر مع ابنه الذي دأب على الحركة خلال حديث والده للصحفيين.





ورصد البعض رد فعل ترامب أثناء تحدث ماسك بينما كان ابنه يتحرك بحرية في المكتب البيضاوي إلى جانب والده.





وفيما واعتبر البعض أن تواجد الطفل بحركاته العفوية البريئة بمؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي، أمر لطيف، رأى آخرون أن ذلك غير لائق وفيه كسر للقواعد المتعارف عليها وأن ذلك المكان والتوقيت غير مناسب لتواجد الأطفال.







