شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أردني سابق لـ الخليج 365: المملكة ثابتة على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاتصال الحكومي في الحكومة الأردنية سابقا فيصل الشبول أن المملكة الأردنية ثابت في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود تنسيق مصري وأردني وعربي كامل حول القضية الفلسطينية قبل زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تملك خطة واضحة لحل الأزمة في غزة والضفة، مشيرا إلى تعدد الروايات من ترامب بخصوص غزة والتهجير.

وأوضح الشبول في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الملك عبد الله الثاني شدد على ضرورة حل الدولتين خلال المباحثات المشتركة، مؤكدا أن العاهل الأردني ينسق دوما مع الأشقاء العرب حول القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن قضية فلسطين هي قضية عربية مركزية وهو ما أكده عليه الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن المسألة الرئيسية في القمة الأمريكية الأردنية ركزت على التفاوض حول بدائل أخرى بدلا من تهجير الفلسطينيين.

أكد مدير عام هيئة الإعلام الأردنية السابق طارق أبو الراغب، أن المملكة الأردنية الهاشمية ثابتة على مواقفها الرافضة لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقود الأمور بدبلوماسية عالية، مشيرا إلى أن الملك أكد أنه سيعمل للمصلحة الأردنية وهي الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين أو حل قضية فلسطين على حساب الأردن.

وأشار الراغب في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن الملك عبد الله الثاني شدد على رفض التهجير خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه سيعمل لمصلحة الأردن وليس مصلحة أمريكا فقط، لافتا إلى أن ملك الأردن قدم تصورا لحل الأزمة برفضه الانفراد بقرار رفض التهجير، وشدد على التنسيق المصري السعودي الأردني المشترك لإيجاد حل للأزمة، مضيفا: الرفض دون تقديم بديل هي حالة ضعف والدبلوماسية الصحيحة هو تقديم حلول بديلة.

ولفت إلى أن العلاقات بين مصر والأردن في أعلى درجاتها في ظل التنسيق المشترك في ظوء المخاطر الموجودة نتيجة الكيان الإسرائيلي، موضحا أن الحكومتين المصرية والأردنية تنسقان بشكل كبير في قضية فلسطين.

بدورها، ثمنت حركة حماس مواقف مصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، والتأكيد أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

تعتبر حركة حماس الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية الفلسطينيين وإنهاء قضيته العادلة.

وثمنت حماس مواقف الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية حقوقه الوطنية، مؤكدة: أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.