شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مطلع: مصر وقطر تسعيان لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مطلع، إن الوساطات المصرية والقطرية تسعى لإيجاد مخرج يضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة لتجنب تصعيد جديد قد يؤدى إلى مزيد من الخسائر، عن القاهرة الإخبارية.

أضاف المصدر، أن القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة.



أكد المصدر أن استمرار وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع، محذرا من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.