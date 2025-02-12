شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يصل قسم شرطة الدخيلة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

وصل مطرب المهرجان حمو بيكا منذ قليل اليوم الأربعاء، إلى قسم الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، بعد قضاء مده عقوبته فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش غرب الإسكندرية، والصادر فيها حكم بحبسه شهرين.

كان مؤدي المهرجانات حمو بيكا قد تم نقله الي السجن الجغرافى بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية في ،يوم 28 ديسمبرالماضي عقب قيام مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، لنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف على حسبه شهرين في أحدي القضايا ، في الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.

وحصلت ”الخليج 365”، على تفاصيل وأرقام القضايا الصادر أمر حكم الجبس الواجب التنفيذ لحبس المتهم "محمد .م.م.م." وشهرته حمو بيكا، فى القضية 38209 لسنة 2018 و 3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة

ننشر موعد انتهاء حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش غرب الإسكندرية والصادر فيها حكم بحبسه شهرين ، وكشف أمر الحبس أن المتهم قضي حبس فيها من 2019/4/16 حتي 2019/4/30 ، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12 يكون تاريخ انهاء مدة حبسه

وتبين قيام المتهم حمو بيكا ، بعرض وإذاعة مصنف بدون ترخيص ، والتي قضت فيها المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع الشغل ،وان المتهم سبق له حبس من 2019/4/16 حتي 2019/4/30 ، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12

وكانت جهات التحقيق بالدخيلة الكلية في الإسكندرية ، قررت حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا شهرين ،بعد رفض الاستئناف علي إخلاء سبيله،وترحيله لتنفيذ الحكم ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .



و أن الحكم التي تم ترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا ،بسبب حفلة " وش غضب " التي أقامها حمو بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية ،بدون تصريح ،وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح ،وأن الحكم صدر علي حمو بيكا بالحبس شهرين ، وفي عام 2021 تم الاستئناف علي حكم أول درجة ، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه .

كانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق ، مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، كشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه والكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده .