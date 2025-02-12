شكرا لقرائتكم خبر عن محطة تحيا مصر 2 بالدخيلة تخدم السفن العملاقة وتستوعب 1.5 مليون حاوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل المصرية مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بـ ميناء الدخيلة، ضمن مخطط مصر للتحول لمركز للنقل واللوجستيات، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية .

و بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الأرصفة 99.5%، ويتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م، ويبلغ عمق المحطة 18متر، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريباً.

ووفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 ألف حاوية، وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.