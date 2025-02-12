شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة بدرجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى للمصريين فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لتغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة، حيث تشهد حالة الطقس ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجات، وذلك اعتبارا من السبت المقبل 15 فبراير 2025.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد متوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لتسجل 22 درجة على سبيل المثال.

ويسود اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

والبحر الأحمر معتدل لمضطرب: ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (2: 3) أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.