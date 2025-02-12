شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية: نهدف لزيادة تواجد القطاع الخاص بالتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إنه بعد النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحى الشامل في المرحلة الأولى، فإنه سيتم تطويرالمنظومة بشكل أفضل وتسريع وتيرة منظومة التأمين الصحى الشامل ودخولها في المحافظات الأخرى بشكل أسرع لامتداد مظلة التأمين الصحى الشامل على كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وأضاف، على هامش المنتدى السنوى للهيئة العامة للتامين الصحى الشامل بالعاصمة الإدارية، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التامين الصحى الشامل شيء عظيم تم على أرض الواقع.

وأكد، أعتقد أنه كان هناك رسالة إيجابية تم توجيهها للقطاع الخاص من خلال رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بتشجيع القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف، على هامش المنتدى السنوي للهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، فإن عدد من المؤسسات انضمت إلى منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي تم تطبيق فيها المنظومة وصل إلى عدد كبير، ولكن نسعى دائما إلى زيادة تواجد القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية، لأنه لا توجد دولة في العالم تعتمد على قطاع بعينه، مضيفا، إنه لا توجد دولة في العالم تعتمد على القطاع الحكومي بمفردة أو القطاع الخاص بمفردة أو القطاع الأهلى بمفردة، ولكن منظمومة الصحة في أى دولة في العالم تتبنى منظومة ناجحة من جميع الهيئات.

وأوضح، أنه لابد أن يكون هناك تشارك مع كافة القطاعات في المنظومة، وقد تم الإعلان عن عدد من الحوافز التي سيتم تقديمها في الرعاية الصحية وعدد من الضمانات التي تطمئن المستثمرين سواء المستثمرين المحليين، أو الإستثمارالأجنبى المباشر أو غير المباشر الموجة لقطاع الرعاية الصحية، فان وجود كل القيادات المسئولة عن الرعاية الصحية وقطاع التأمين الطبي الحكومى، أو التأمين الطبي الخاص، فإن وجودهم اليوم يمثل تشارك كافة الفاعلين في الدولة للنهوض بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد، أن المرحلة القادمة نظرا لأن فيها العديد من المحفاظات المليونية أعتقد أنه سيكون هناك تواجد أكبر للقطاع الخاص، واليوم بعد إن أصبح لدينا منظومة قوية وراسخة ودروس مستفادة من المرحلة الأولى، فإنه سيتم تطوير المنظومة بشكل أفضل وتسريع وتيرة منظومة التأمين الصحى الشامل ودخولها في المحافظات بشكل أسرع بامتداد مظلة التامين الصحى الشامل على كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وأضاف، إن المرحلة الثانية تم الانتهاء من التخطيط الكامل لها من الناحية الفنية، ونعرف تحديدا الاحتياجات الصحية المطلوبة لهذه المرحلة واستفادنا من تجارب المرحلة الأولى في عمليات التخطيط الصحى وفى عملية التخطيط لعلاج الأمراض، وأيضا استعنا بالبيانات المتاحة في الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأنا أتحدث عن البيانات الديمجرافية، وعرفنا تحديدا ما هي الاستثمارات المطلوبة سواء من جانب الحكومة في بناء المستشفيات، والوحدات والمراكز الصحية والقطاع الخاص فانه باذن الله كما أوضح رئيس مجلس الوزراء، فإنه بعد الإنتهاء من الدراسات فانه قريبا جدا سوف يتم دخول محافظات بالفعل في مرحلة التشغيل التجريبى ثم مرحلة التجريب الرسمي.

وقال، إنه لا أدعى أن الموضوع أصبح أسهل في المرحلة الأولى التى تم تطبيق منظمومة التامين الصحى الشامل فيها، ولكن وجود فإن هناك تحدى في المحافظات المليونية للبنية التحتية، موضحا، إن السلاح الذى سنواجه به هذه التحديات هو خبراتنا المتراكمة من خلال تنفيذنا للمرحلة الأولى، وأيضا وجود تقبل كبير للمواطنين لفكرة التأمين الصحى الشامل وفكرة الرعاية الصحية الأولية كبوابة رئيسية لدخول المواطن لمنظومة الخدمات الصحية، والنجاح الذى تم تحقيقه على أرض الواقع سيشجع المواطن المصرى وسيزيد من ثقته، وثقة القطاع الخاص للدخول باستثمارات ضخمة في المرحلة الثانية.

