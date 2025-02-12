شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: بحث إمكانية التعاون مع الوكالة الألمانية فى دعم مشروعات البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفدًا من صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( Giz )، لبحث وتعزيز آليات التعاون.

وذلك بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والسيدة افوا دادزي مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية بالوكالة الألمانية وممثلي الصندوق والوكالة.

في بداية اللقاء رحب محافظ الجيزة بوفد صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية، مشيدًا بالدعم المقدم في ملفات العمل السابقة، مؤكدًا على أهمية البناء على هذا التعاون لتعزيز العمل والشراكة في مشروعات أخرى.

خلال اللقاء، تم عرض عددًا من آليات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يتوائم مع الرؤية والأولويات التنموية للمحافظة ويحقق الارتقاء بمستوى معيشة السكان عن طريق تنفيذ مشروعات متكاملة ذات أثر مجتمعي، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر المحلية وتعزيز سبل تبادل المعرفة عن أفضل المنهجيات والممارسات.

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء، ضرورة استخدام المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للاستفادة منها في تنفيذ أعمال التطوير والتحسين للبنية التحتية وإقامة المشروعات ذات الأولوية بما يحقق الاستفادة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن هناك عددًا من الملفات سوف يتم دراسة إمكانية التعاون فيها مع الوكالة الألمانية وصندوق التنمية الحضرية بما يخدم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن على رأس ملفات العمل سيكون بحث إمكانية إنشاء وحدة صحية بمدينة كرداسة لدعم الخدمات الصحية، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء كوبري للمشاة بمدينة البدرشين لتسهيل عبور المواطنين في مسار آمن بعيدًا عن حرم السكة الحديد إلى جانب عددًا من المشروعات الاخري وفقًا للاحتياجات التي تم رصدها.

وأكد محافظ الجيزة انه سيتم إنشاء لجنة تنسيقية تحت إشرافه تضم كافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية لتنسيق الجهود ورفع مستوى التعاون بما يساهم في إزالة أي معوقات تواجه العمل.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المحافظات، حيث يساهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن مدة البرنامج المقرر التعاون مع محافظة الجيزة والوكالة الالمانية لتنفيذه تصل إلى عامين، مؤكدًا أن صندوق التنمية الحضرية يواصل جهوده لتحقيق رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع حضاري متطور.

ومن جانبها، أشارت ممثلة الوكالة الألمانية الحرص على التعاون الكامل مع محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق الحضرية استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تم تحقيقها في المشروعات السابقة.

حضر اللقاء الدكتورة مروة أحمد عبد الرحمن مدير التعاون الدولي والمشاركة المجتمعية، والمهندس هشام سيد والسيد إيهاب محمود من صندوق التنمية الحضرية، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى عبد الوهاب مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.