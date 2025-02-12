شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف 5 وكلاء جدد بمهام جديدة بمركز البحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز البحوث الزراعية تكليف 5 وكلاء جدد بمهام جديدة فى إطار خطة إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة لتطوير الآداء ورفع الكفاءة.

وتضمن القرار تكليف الدكتورة سحر عبد العزيز يوسف وكيلا لـ معهد بحوث أمراض النباتات للإرشاد والتدريب، والدكتور أحمد محمد أحمد محمد وكيلا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية للإرشاد والتدريب، والدكتور عبد الناصر بدوي السيد وكيلا لمعهد بحوث أمراض النباتات لشئون الإنتاج والدكتور خالد السيد عبد المولي وكيلا للمعمل المركزي للزراعة العضوية للإرشاد والتدريب والدكتور إبراهيم محمد كامل وكيلا للمعمل المركزي للزراعة العضوية لشئون البحوث .

وقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بخالص التهنئة لوكلاء المعاهد الجدد متمنين لهم التوفيق في مهمتهم، فضلا عن تقديم الشكر والتقدير لوكلاء المعاهد السابقين على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم متمنين لهم التوفيق.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أنه سوف يتم تقديم كافة وسائل الدعم للوكلاء الجدد.