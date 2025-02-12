شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن أسعار الدواجن واللحوم، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، في أسواق اليوم الواحد، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

توفر أسواق اليوم الواحد، اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيهًا، والدواجن المجمدة بسعر 135 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن ما تطرحه من سلع غذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والخضراوات، والفواكه، بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين أكثر من 100 فرع لأسواق اليوم الواحد، إذ تعد المبادرة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتقليل تأثير الحلقات الوسيطة فى عمليات توريد السلع، مما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض.

وبدأت المحافظات إطلاق معارض "أهلًا رمضان"، بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والطرق الرئيسية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، واللحوم والدواجن، ومستلزمات شهر رمضان، بأسعار مخفضة.



