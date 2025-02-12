شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تمد النقل بالبدل بين المديريات الإقليمية حتى 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف خطوات الإصلاح الإداري الشامل في إطار تعزيز العدالة والاستجابة لرغبات المئات من أبناء الوزارة، وفي هذا السياق، قرر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مد باب النقل بالبدل بين المديريات الإقليمية أسبوعًا آخر حتى يوم الخميس 20 فبراير 2025م.

ويتعين على المتقدمين لهذا النوع من النقل تقديم طلباتهم عبر الشخصين الراغبين في البدل معًا إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، إذ لا يُلتفت للطلبات الفردية في هذا الشأن.

يشترط -أيضًا- إرفاق بيانات الحالة الوظيفية للمتقدمين، موضحًا بها تاريخ التعيين ورقم قرار التعيين، إضافة إلى تأكيد تعيينهم على درجة دائمة بالنسبة للعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر.

وشددت الوزارة لا يُلتفت إلى الطلبات التي تقدم بعد الموعد المحدد، لذا يُنصح جميع الراغبين بسرعة تقديم طلباتهم وفقًا للآلية المحددة لضمان الاستجابة في الوقت المناسب.