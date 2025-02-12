وزارة التضامن: دعم التمكين الاقتصادى لإظهار الدور الإنتاجى بالمجتمع

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر .

وقع البروتوكول هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ونيرمين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، وقيادات وزارة العمل وبنك مصر.



ويهدف البروتوكول إلى دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع والذي يضمن دخلا مناسبا ومستقرا يستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على الأسرة والمجتمع من خلال زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمجتمع من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقا للاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.