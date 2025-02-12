مركز بحوث الصحراء ينظم ورشة عمل حول نظم الزراعة المتكاملة

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افتتح الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية نيابة عن الدكتور حسام شوقى ورشة عمل تحت عنوان "نظم الزراعة المتكاملة" بمقر المركز، لمناقشة سبل تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية وتحقيق التكامل بين الأنظمة الإنتاجية المختلفة بحضور مدير مشروعات الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، ومدير عام منظمة إيكاردا، والدكتور مجد المرسي وكيل مديرية الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة التخطيط.

تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات مشروع "الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود"، الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، وبمشاركة كل من مركز البحوث الزراعية والمركز القومي لبحوث المياه.



ورشة عمل حول نظم الزراعة المتكاملة

وقال عزت، إن الهدف الرئيسي للمشروع هو تحقيق التكامل في الزراعة الصحراوية، وتحقيق الاستفادة المثلى من وحدة الماء والتربة، من خلال دمج الزراعة بين الأشجار وزراعة المحاصيل والخضر، بالإضافة إلى تصنيع الأعلاف الحيوانية، كما يتضمن المشروع تدريب المزارعين والسيدات لرفع الوعي وزيادة الدخل، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وينفذ المشروع في عدة محافظات تشمل الوادي الجديد، أسوان، قنا، سوهاج، ومدينة وادي النطرون.



بحوث الصحراء ينظم ورشة عمل حول نظم الزراعة المتكاملة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الحاوي رئيس المشروع، أن الدورة تهدف أيضًا إلى استعراض إنجازات المشروع في مختلف المحافظات.

وأضاف أن أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة تمثلت في التوسع في أنشطة المشروع في قري الوادي الجديد وأسوان، دعم المزارعين عبر نشر ثقافة الزراعة المتكاملة من خلال الأيام الحقلية وورش العمل، بالإضافة إلى التوسع في الاهتمام بالثروة الحيوانية في الوادي الجديد وأسوان، مع إدخال أصناف جديدة أو تطبيق تقنيات التلقيح الصناعي، وكذلك إدخال نظم الري الموفرة للمياه، ونشر تقنية الزراعات البينية للاستفادة من وحدة التربة.