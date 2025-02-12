شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 2796 مخالفة تموينية خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التموين وضبط الأسواق والتصدي لممارسات الاحتكار والغش التجاري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير، التي أسفرت عن ضبط 120 طن من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مواصلة الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال التعاون بين إدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية وأجهزة المحافظة المختلفة في الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد المحافظ، ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وجاء في تقرير الجهود أنه تم في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية ضبط 28.5 طن دقيق بلدي مدعم، وضبط 25.5 كجم دقيق فاخر مجهولة المصدر، و164 بطاقة تموينية.

وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة تم ضبط 16 طن أرز حر، 3.5 طن أرز بسمتي، 9 أطنان مكرونة، 5 أطنان ملح ، 19 سكر حر، طن نشاء ، 3 أطنان فول صويا ، 3 أطنان لوبيا جافة وتوابل وطحينة، 4 أطنان مصنعات لحوم وأسماك وجمبري مجمد.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ضمت خضار مجمد، عدس أصفر، ذرة صفراء، جلوكوز حلويات، لبن بودرة فول مدشوش، عصير معلب، مخللات، مش، زبادي، شعرية سريعة التحضير، تمور، جبنة رومي، مربي، عسل أسود، مقرمشات، سميد بسبوسة، نخالة نعمة وخشنة.

وفي مجال التفتيش علي مستودعات البوتاجاز والبنزين تم ضبط 78 أسطوانة غاز منزلي، والف لتر سولار ، 400 لتر بنزين 80 قبل بيعها بالسوق السوداء.

ومن جانبه قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 643 محضر عدم الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة وعدم وجود رخصة نشاط وشهادات صحية وفواتير للمنتجات الغذائية وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.