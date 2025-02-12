شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 48.222 منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,222، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,674، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء (منهم شهيدان انتُشل جثماناهما، وشهيد جديد)، و9 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.