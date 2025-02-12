شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف دواعى استخدام مدرات البول والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن دواعى استخدام مدرات البول وقالت تعتبر بعض أنواع مدرّات البول من أولى الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ولو مدرَّات البول غير كافية لخفض ضغط الدم، فقد تُعطى أدوية إضافية.​

وتابعت هيئة الدواء : مدرّات البول بتُستخدم كمان للوقاية من الأعراض أو علاجها أو تخفيفها لدى الأشخاص المصابين بالحالات المرَضية الآتية:​

-فشل القلب.​

-فشل الكبد.​

-تراكم السوائل في الجسم.​

-بعض اضطرابات الكلى زي حصوات الكلى.​