شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ونظيره الإيطالى يزوران معهد "دون بوسكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي زيارة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في حضور السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، ويفتتحان "قرية إيطاليا" بالمعهد، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال التعليم الفني.

كما يعقد الوزيران اجتماعا ثنائيا بهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني، ويشاركان أيضا في ندوة تحت عنوان "التعليم الفني والمهني: معاهد فنية عليا دعم النمو والازدهار"، حيث يشهدان خلالها توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فى وقت سابق، الدورات التدريبية المجانية للدفعة الثانية على مهن التحكم الآلي والإلكترونيات والتبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل، ولحام كهرباء، وكهرباء تركيبات، للشباب من الجنسين، بـ معهد الساليزيان الدون بوسكو فرع الإسكندرية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل والمعهد الإيطالي، بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى ، حيث تتضمن الدورات التدريبية التدريب على مهن فنية، بإجمالي 104 متدربين، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وبحسب البروتوكول أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل التدريب النظرى والعملى وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المعتمدة.