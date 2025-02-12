شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان الإنجليزى للثانوية العامة 2025.. عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025، موضحة أن الامتحان النهائي سوف يتضمن 42 سؤالا منهم 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، مضيفة أن هناك 3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، موضحة أن هناك أسئلة موضوعية أو mcQ بدرجتين وبعضها بدرجة واحدة، مضيفة أن هناك 27 سؤال اختيار من متعدد بـ" 27 درجة لكل سؤال درجة واحدة، و12 سؤال لكل سؤال درجتين.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للاطلاع على النماذج الاسترشادية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:

https://content.moe.gov.eg/qa.

كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين على قناة مدرستنا 3 الساعة 10 مساء وفق الجدول المتاح.



