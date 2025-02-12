شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الصين تؤكد "معهد ووهان لم يشارك فى حدوث فيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء، إن معهد ووهان لعلم الفيروسات لم يكن متورطا في إنشاء أو تسريب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف المتحدث، أن المعهد لم يقم أيضًا بأي بحث يتعلق بفيروسات كورونا، .وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

من جانبها قالت مجلة Time، إنه منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة، ناقش القادة السياسيون والمتخصصون في الأمراض المعدية وعامة الناس أصوله، وفي النهاية، ظهرت فرضيتان: إما أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في سوق رطب في ووهان - المدينة التي ظهر فيها المرض لأول مرة - أو أنه تسرب من مختبر صيني، على الأرجح معهد ووهان لعلم الفيروسات .

الحقيقة لا تزال غير معروفة، ولكن في 25 يناير 2025، أدلت وكالة المخابرات المركزية (CIA) برأيها، قائلة في بيان للصحفيين إن الفيروس "من المرجح" أن يكون قد جاء من مختبر وليس من مستودع طبيعي مثل الخفاش أو حيوان آخر في السوق الرطبة، لم يأت الاستنتاج من أدلة جديدة - مجرد نظرة جديدة على البيانات الموجودة - والوكالة لديها "ثقة منخفضة" في النتائج، مما يشير إلى أن التحليل يعتمد على بيانات غير كاملة.

وبناءً على ذلك، قالت وكالة المخابرات المركزية إنها "ستستمر في تقييم أي تقارير استخباراتية جديدة موثوقة أو معلومات مفتوحة المصدر يمكن أن تغير تقييم وكالة المخابرات المركزية.

وعلى الرغم من هذا التحوط، جاء الإعلان بمثابة صاعقة للصين، التي أصرت منذ فترة طويلة على أن مختبر ووهان ليس مسؤولاً، وردًا على القرار الجديد لوكالة المخابرات المركزية، عززت الحكومة الصينية هذا الموقف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج في مؤتمر صحفي : "تتبع الأصول مسألة علمية وأي حكم عليها يجب أن يتم بروح علمية ومن قبل العلماء، من غير المرجح للغاية أن يكون سبب الوباء تسرب من المختبر"، "تحتاج الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس وتسليح تتبع الأصول على الفور، والتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين".

