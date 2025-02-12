شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف نازحين ومنع شاحنات وقود..خروقات الاحتلال الإسرائيلى منذ اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على مدى الـ24 يوما الماضية، في أوجه عدة من بينها منع إدخال 50 شاحنة وقود يوميا، حيث بلغ ما دخل خلال 23 يوما يقل معدله عن 50% من المتفق عليه.

ومنع الاحتلال دخول الوقود التجاري رغم ما نص عليه البروتوكول الإنساني، كما منع صرف الوقود لسيارات الدفاع المدني والبلديات والأشغال العامة لتأهيل الطرق ورفع الأنقاض، كما لم يسمح للقطاع التجاري باستيراد الوقود.

كما تم أيضا منع إدخال الخيام بكمياتها المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى القطاع سوى 53 ألفا و47 خيمة من أصل 200 ألف، في حين لم يدخل أي كرفان من أصل 60 ألفا على الأقل.

ولم تسمح إسرائيل إلا بإدخال 4 آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع واستخراج الجثث رغم حاجة القطاع إلى 500 آلية.

كما لم يسمح جيش الاحتلال حتى الآن بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني، كما استمر إغلاق شارع الرشيد أمام حركة المركبات واستمرار التفتيش على شارع صلاح الدين بعد انتهاء مهلة الـ22 يوما.

ولم يتم تشغيل محطة الكهرباء أو إدخال معدات ومستلزمات تأهيل للمحطة وإعادة تأهيل الشبكة.