شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: نثمن مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت حركة حماس مواقف مصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، والتأكيد أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

تعتبر حركة حماس الموقف الأردني امتدادًا لموقفه في رفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، والتي تسعى إلى طمس هوية الفلسطينيين وإنهاء قضيته العادلة.

وثمنت حماس مواقف الدول العربية وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية حقوقه الوطنية، مؤكدة: أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.