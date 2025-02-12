شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع ووزير الزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

شهد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير "علاء فاروق" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الزراعية ., التابع للوزارة .,.

شارك بالحضور كل من اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور مهندس"خالد شكري" مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية، والدكتور"عادل عبد العظيم " رئيس مركز البحوث الزراعية.

في هذا الإطار، أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي , ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر.



وأوضح أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن مجالات متنوعة ومنها النباتات الطبية والعطرية وتوطين صناعة العطور و تدوير المخلفات الزراعية و الميكنة الزراعية من معدات وألات زراعية وأساليب طرق الري المختلفة، وايضا مجالات التصنيع الزراعى والمتعددة., مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده وانتاج منتجات وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية.

من جانبه, وجه الوزير "علاء فاروق" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى اللواء مهندس "مختارعبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على التعاون المثمر والبناء في كافة الملفات المشتركة بين الوزارة والهيئة.



وأكد على تقديم كل الدعم المطلوب من وزارة الزراعة للتوسع في إنتاج وتوطين صناعة العطور في مصر، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات التي يتم استيرداها من الخارج وتستنزف الإحتياطى النقدى.

كما وجه، وزير الزراعة قيادات الوزارة إلي إزالة أى عقبات أمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم البدء فورا في تنفيذ البرتوكول، مؤكدا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير تسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.