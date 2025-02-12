شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم: التقييم الأسبوعى للصف الأول الإعدادى عبر هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات الفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم على أن التقييم الأسبوعى للصف الأول الإعدادى من خلال هذا الرابط اضغط هنا..

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، اضغط هنا.. حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، ولا يوجد نظام تعليمي دون هذه التقييمات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية وتقييمات الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بوابة التعليم الإلكتروني، مؤكده علي استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثانى.