شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف الدولية تطلق أولى دورات التوعية بقضية الغُرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أكاديمية الأوقاف الدولية أمس الثلاثاء 11 من فبراير 2025م فعاليات أولى جلسات برامج إعداد المدربين لتدريب الأئمة من جميع محافظات الجمهورية على التوعية بقضية الغُرم والغارمين، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ومؤسسة مصر الخير، وبرعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

شهدت الجلسة الأولى تقديم الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع الغارمين، عرضًا تعريفيًا عن مؤسسة مصر الخير وأهدافها، فيما تناولت الجلسة الثانية، التي قدمها الأستاذ حازم محمد بيومي، مسؤول تطوير الجمعيات الأهلية، مهارات العرض والتقديم.

وقدم للورشتين التدريبيتين كل من الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري للأكاديمية، حيث أكدا أهمية هذا البرنامج في تعزيز وعي الأئمة بمخاطر الغُرم وآثاره السلبية على المجتمع.

جاء هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الغُرم والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، كما يعكس التزام الطرفين بنشر الوعي حول هذه الظاهرة وسبل الحد منها. ومن المقرر أن تستمر الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام متتالية.