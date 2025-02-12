شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2024-2025، والتى بدأت الأربعاء الماضى 5 فبراير، ومن المقرر أن يتم غلق باب التظلمات الأربعاء القادم، 19 فبراير، وذلك وفقا لمديرية تعليم القاهرة، حيث يتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما من إعلان النتيجة.

ويتم فتح باب تلقى التظلمات على النتيجة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا .

رسوم التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها تسدد للمعاون المالي.

الأوراق المطلوبة

صورة الرقم القومي

صورة رقم الجلوس

إيصال رسم قيمة التظلم

سحب الطلب ثم ملء البيانات المطلوبة وتقديم كل ما سبق لعضو الكنترول لتحديد موعد الاطلاع .

يوم الاطلاع : -

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولى الأمر فقط.

ممنوع اصطحاب مدرس أثناء الإطلاع.