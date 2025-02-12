شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح معلومات هامة عن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن الاطمئنان على الصحة بالكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

وأكدت وزارة الصحة والسكان تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على كافة استفسارات الحصول على خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم).

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة، وبدء العلاج المناسب، حيث تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.