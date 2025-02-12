شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ببعض المناطق.. حالة الطقس اليوم الأربعاء وأهم الظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-2-2025، تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-2-2025 ، كما يلى :

طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

طقس معتدل الحرارة على شمال الصعيد.

الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

البحر الأحمر معتدل لمضطرب : ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر.

البحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (2: 3) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.