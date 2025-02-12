شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط دقيق حر دون فواتير وزيت طعام مجهول المصدر خلال حملات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين المنيرة الشرقية والغربية بالجيزة، حملة تموينية على الأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة.

وأسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية برئاسة صفية حسن، مدير إدارة تموين المنيرة الشرقية، خلال يومين، عن ضبط 5 أطنان و156 كجم مواد غذائية.

وقالت مديرية تموين الجيزة، في بيان لها، إن في مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة تم ضبط 6 أطنان من الدقيق الحر بدون فواتير و2 طن و500 كجم من السكر و900 لتر زيت طعام مجهول المصدر و975 كجم أرز بلدي بدون فواتير و700 كجم مكرونة بدون فواتير و75 كجم عدس بدون فواتير.

وأضافت أن في مجال التفتيش على المخابز البلدية، تم تحرير عدة محاضر ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعطاء بون للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ما بين عدم إعلان عن الأسعار وشهادة صحية وعدم جود فواتير ورخصة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة.

ووجة مدير المديرية، الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.