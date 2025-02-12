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وزارة الصحة تكشف 6 رسائل هامة للوقاية من الفيروسات التنفسية الخطرة

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وزارة الصحة تكشف 6 رسائل هامة للوقاية من الفيروسات التنفسية الخطرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:18 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بـ أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء ، والتى تتضمن:

- إذا كنت مريضًا فيجب الابتعاد عن الآخرين

- حافظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم

- قم بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة

- اهتم بغسل اليدين بالصابون والمياه أو المنظفات الكحولية

- ارتدي الأقنعة الطبية عند الحاجة إليها

- قم بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أو الأقنعة

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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