شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 رسائل هامة للوقاية من الفيروسات التنفسية الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بـ أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء ، والتى تتضمن:

- إذا كنت مريضًا فيجب الابتعاد عن الآخرين

- حافظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم

- قم بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة

- اهتم بغسل اليدين بالصابون والمياه أو المنظفات الكحولية

- ارتدي الأقنعة الطبية عند الحاجة إليها

- قم بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أو الأقنعة