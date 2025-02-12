شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 رسائل هامة للوقاية من الفيروسات التنفسية الخطرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 12 فبراير 2025 10:18 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بـ أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء ، والتى تتضمن:
- إذا كنت مريضًا فيجب الابتعاد عن الآخرين
- حافظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم
- قم بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة
- اهتم بغسل اليدين بالصابون والمياه أو المنظفات الكحولية
- ارتدي الأقنعة الطبية عند الحاجة إليها
- قم بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أو الأقنعة
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