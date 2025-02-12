شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الباب مفتوح أمام الوسطاء للتدخل وإعادة اتفاق وقف إطلاق النار لمساره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن إسرائيل هي المسئولة عن أي تعقيدات أو تأخير في تنفيذه.

وقال القيادي بالحركة باسم نعيم في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعتها اليوم الأربعاء، إن الباب مفتوح أمام الوسطاء للتدخل وإعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره.

وأضاف أن الحركة تبذل قصارى جهدها لتفادي أي عقبات وأي تحديات لأنها لا ترغب في أن ينهار الاتفاق، معربا عن استعداد حماس تسليم السجناء يوم السبت المقبل إذا تم تصحيح الوضع عبر الوسطاء.

وجددت حماس رفضها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة، ووصفت هذه التصريحات بـ "العنصرية".

وأكدت الحركة أنها ستظل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به، مشيرة إلى أن الاتفاق تم بوساطة وسطاء وبشهادة المجتمع الدولي.