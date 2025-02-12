شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الشركة المتحدة لتعزيز خدمات الإفتاء على تطبيق مصر قرآن كريم وقناة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ورئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة، ورئيس قناة الناس الفضائية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في تقديم الخدمات الإفتائية عبر تطبيق "مصر قرآن كريم" وقناة "الناس".

فى مستهل اللقاء، رحَّب المفتى بالدكتور يوسف عامر والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لما تقدمه الشركة المتحدة من محتوى إعلامي هادف يسهم في نشر صحيح الدين، ويعود بالنفع على المجتمع، من خلال قناتى "مصر قرآن كريم" و"الناس".

من جانبه، عبَّر الدكتور يوسف عامر عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بجهود المفتى، والدور البارز الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية فى تقديم الخدمات الإفتائية للجمهور، والتفاعل مع القضايا والمسائل المستجدة.

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون من خلال إتاحة المزيد من الخدمات الإفتائية الإلكترونية عبر قسم خاص بدار الإفتاء المصرية على تطبيق "مصر قرآن كريم"، حيث سيتمكن مستخدمو التطبيق من طرح استفساراتهم على مدار الساعة من خلال خاصية "اسأل دار الإفتاء"، والحصول على الردود خلال دقائق.

يأتى هذا التعاون فى إطار توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الإفتائية، ونشر الفهم الصحيح، والتيسير على الناس، لا سيما فى ظل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.