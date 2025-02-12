شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التقنيات الحديثة فى تخزين الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ريهام عيسى الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل بـ معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن الحبوب من أهم مصادر الغذاء للإنسان، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي العالمي، لذلك فإن الحفاظ عليها وتخزينها بطرق صحيحة يعتبر أمر بالغ الأهمية.

وأضافت عيسى أنه مع التطور التكنولوجي الهائل في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من التقنيات الحديثة التي تساعد في تحسين كفاءة عملية تخزين الحبوب لضمان سلامتها والحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية وحمايتها من التلف لأطول فترة ممكنة مع تقليل الفاقد الناتج عن التلف.

ومن أهم التقنيات الحديثة في تخزين الحبوب

1- التخزين في الأجواء المعدلة: تُستخدم هذه الطريقة لتعديل مكونات الهواء المحيط بالحبوب داخل المخازن واستبداله بغازات خاملة مثل النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون بهدف تقليل نسبة الأوكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون أو النيتروجين، مما يمنع نمو الحشرات ويقلل من نشاط الكائنات الحية الدقيقة مثل الفطريات.

2- التخزين في درجات حرارة منخفضة: وهي من أبسط وأهم طرق الحفظ حيث يتم تخزين الحبوب في درجات حرارة منخفضة نسبيًا عن درجة حرارة الغرفة في غرف مبردة أو مجمدة أو ثلاجات خاصة، مما يبطئ من جميع العمليات الحيوية التي تؤدي إلى تلف الحبوب ويساعد ذلك على تقليل النشاط البيولوجي للفطريات والحشرات، وبالتالي يطيل فترة الصلاحية.

3- التخزين بالإشعاع: تستخدم أشعة جاما والأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الحبوب وأسطح المخازن والأدوات المستخدمة في التخزين والتخلص من أي ميكروبات قد تسبب التلف.

4- التخزين باستخدام المواد الماصة للرطوبة: تستخدم هذه الطريقة مواد ماصة للرطوبة مثل السيليكا جيل لامتصاص الرطوبة الزائدة في الحبوب لانها يمكن أن تؤدي إلى نمو الفطريات والعفن، لذلك من الضروري الحفاظ على الرطوبة عند مستويات منخفضة.

5- التخزين باستخدام المواد الحافظة الطبيعية: تشمل هذه الطريقة استخدام مستخلصات نباتية أو زيوت عطرية طبيعية تعمل كمضادات للفطريات والبكتيريا لزيادة مدة صلاحية الحبوب.

6- نظم التهوية: تعمل هذه النظم على تجديد الهواء وتحسين تدفق الهواء داخل المخازن بشكل دوري، مما يمنع تراكم الغازات الضارة كما يساعد على تنظيم درجة الحرارة والرطوبة وتقليل فرص نمو العفن والفطريات.

7- نظم الرش الآلي: تستخدم هذه النظم لرش المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية الأخرى لحماية الحبوب من الآفات والحشرات. كما تستخدم لتنظيم الرطوبة داخل المخازن والحفاظ عليها عند المستوى الأمثل للحبوب المخزنة.

8- صوامع الحبوب الذكية ونظم التحكم الآلي: تتميز هذه الصوامع بأنظمة متطورة تعتمد على أجهزة الكمبيوتر والحساسات لمراقبة الظروف البيئية داخل المخازن وضبطها تلقائيًا مثل درجة الحرارة والرطوبة، مما يساعد فى الحفاظ على الظروف المثلى لتخزين الحبوب. كما تحتوي على أجهزة استشعار خاصة للكشف عن أي تغييرات في جودة الحبوب أو وجود أي حشرات أو آفات.

9- فوائد استخدام التقنيات الحديثة في تخزين الحبوب

الحفاظ على جودة الحبوب: تساعد هذه التقنيات في الحفاظ على القيمة الغذائية للحبوب ومنع فقدانها للرطوبة أو التعرض للتلف أو الفساد الذي يحدث للحبوب أثناء التخزين.

الحفاظ على البيئة: تساعد هذه التقنيات على تقليل استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى، مما يحافظ على البيئة.

10- زيادة كفاءة عملية التخزين: تساعد هذه التقنيات على زيادة كفاءة عملية التخزين، والحفاظ على الحبوب لفترة أطول وبالتالي يمكن تقليل الفاقد من الحبوب وتحسين الأمن الغذائي.

11- تتعدد طرق تخزين الحبوب لضمان إطالة فترة صلاحيتها والحفاظ على جودتها، وتختلف فعالية كل طريقة حسب الظروف البيئية واحتياجات التخزين، والتقنيات الحديثة في تخزين الحبوب عاملاً هاماً لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في الزراعة.