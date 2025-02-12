شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن صعوبات تواجه الحامل فى أول 3 شهور وكيفية التغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، أن الأم تواجه بعض الصعوبات خلال أول 3 شهور من الحمل، فيحدث إحساس بالغثيان وعدم الرغبة في تناول الطعام.

ولتجنب ذلك يجب تقسيم الوجبات وتناول وجبات خفيفة كل ساعتين أو ثلاثة.

يأتي ذلك في أطار مبادرة الألف يوم الذهبية ومبادرة 100 مليون صحة.

الأم الحامل