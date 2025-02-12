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"الصحة" تكشف عن صعوبات تواجه الحامل فى أول 3 شهور وكيفية التغلب عليها

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  • "الصحة" تكشف عن صعوبات تواجه الحامل فى أول 3 شهور وكيفية التغلب عليها 1/2
  • "الصحة" تكشف عن صعوبات تواجه الحامل فى أول 3 شهور وكيفية التغلب عليها 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

الأربعاء، 12 فبراير 2025 07:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، أن الأم تواجه بعض الصعوبات خلال أول 3 شهور من الحمل، فيحدث إحساس بالغثيان وعدم الرغبة في تناول الطعام.

ولتجنب ذلك يجب تقسيم الوجبات وتناول وجبات خفيفة كل ساعتين أو ثلاثة.

يأتي ذلك في أطار مبادرة الألف يوم الذهبية ومبادرة 100 مليون صحة.

الأم الحامل

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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