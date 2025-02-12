شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الخط الأول لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

يعد الخط الأول للمترو أقدم خط مترو بأفريقيا والشرق الأوسط، ويخدم مناطق عدة بالقاهرة الكبرى، كما يلتقى بالخطين الثانى والثالث للمترو، فى عدة محطات، ويمتد الخط الأول من المرج حتى حلوان، ومن المقرر مده لشبين القناطر بالقليوبية ، كما يلتقى مع عدد كبير من وسائل النقل الأخرى، وفى النقاط التالية نوضح محطات مترو الأنفاق الخط الأول .

محطات الخط الأول للمترو :

1 حلوان

2 عين حلوان

3 جامعة حلوان

4 وادي حوف

5 حدائق حلوان

6 المعصرة

7 طرة الأسمنت

8 كوتسيكا

9 طرة البلد

10 ثكنات المعادي

11 المعادي

12 حدائق المعادي

13 دار السلام

14 الزهراء

15 مار جرجس

16 الملك الصالح

17 السيدة زينب

18 سعد زغلول

19 السادات – تبادلية مع الخط الثانى للمترو - ميدان التحرير

20 ناصر – تبادلية مع الخط الثالث للمترو

21 عرابي

22 الشهداء - تبادلية مع الخط الثانى – ميدان رمسيس

23 غمرة

24 الدمرداش

25 منشية الصدر

26 كوبري القبة

27 حمامات القبة

28 سراي القبة

29 حدائق الزيتون

30 حلمية الزيتون

31 المطرية

32 عين شمس

33 عزبة النخل

34 المرج

35 المرج الجديدة