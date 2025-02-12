شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تغير مواعيد بعض القطارات لتناسب الركاب فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان بتعديل فى مواعيد بعض القطارات لتتناسب مع ركاب القطارات خلال شهر رمضان، وذلك على خط القاهرة الإسكندرية، والقاهرة المنصورة، وطنطا المنصورة، على أن تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير، بعد انتهاء شهر رمضان.

وقررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على النحو التالى:

يتم إيقاف تشغيل قطارى 2027 - 2026 مكيف تالجو القاهرة / الاسكندرية وبالعكس (إيقاق مؤقت)، ولحين صدور تعليمات أخرى.

قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة من القاهرة الساعة 15.20 يصل المنصورة الساعة 17.40 كالجدول المرفق.

وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا / بركة السبع كالجدول المرفق.

ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار (587/586) مكيف الإسكندرية / المنصورة، وقطار (63) ركاب طنطا / المنصورة كالجدول المرفق.