شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنديدا بتصريحات ترامب حول غزة: عصر القطب الواحد انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين، قائلة إن "السيادة الوطنية لا يمكن أن تخضع للمفاوضات مع واشنطن".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "العالم يغلي الآن مثل وعاء العصيدة بسبب الإعلان الأمريكي المفاجئ"، دون ذكر ترامب بالاسم مباشرة.

وقالت كوريا الشمالية إن طبيعة الولايات المتحدة في البقاء على قيد الحياة من خلال "الذبح والسرقة" وطموحها "للهيمنة القائمة على الغزو" للسيطرة على العالم يتجليان بوضوح في خطة غزة.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن "المسألة لا تقتصر على قطاع غزة فقط".

كما اتهمت كوريا الشمالية الإدارة الأمريكية بتجاهل القانون الدولي والمبادئ، مستشهدة باقتراح ترامب الاستحواذ على جرينلاند ومطالبته باستعادة قناة بنما وإعادة تسمية خليج المكسيك مؤخرا إلى خليج أمريكا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "عصر القطب الواحد، الذي كانت فيه الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة، انتهى بالفعل". وحثت واشنطن على "الاستيقاظ من وهمها البالي والتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول الأخرى".