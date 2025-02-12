شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح آليات الكشف الطبى للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن اللجان تقدم خدمات الفحص الطبى للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، خاصة ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان زيادة عدد اللجان بهدف لتسهيل الإجراءات وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل حالات إعاقة متعددة، منها البتر في طرف أو أكثر، الشلل الرباعي أو الدماغي، ضمور العضلات، شلل الأطفال في أحد الأطراف، كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، طيف التوحد والتقزم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشيرًا إلى أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن موعد ومكان الكشف الطبي، حيث يعمل الموقع على مدار الساعة.